Ausilio e Baccin sono stati confermati nei rispettivi ruoli all’interno della società calcistica. Il rinnovo dei contratti con l’Inter è previsto fino al 2029. Entrambi sono coinvolti nelle attività di gestione e pianificazione del club. La loro permanenza è stata ufficializzata e rappresenta un elemento stabile per il futuro della squadra. L’accordo riguarda le funzioni di amministrazione e strategia del club.

di Stefano Cori Ausilio e Baccin sono pronti a rinnovare con l’Inter fino al 2029! Sono loro le garanzie di un futuro di qualità. L’Inter ha chiuso nel migliore dei modi la stagione 20252026, uno Scudetto vinto senza troppe discussioni e come ciliegina sulla torta la Coppa Italia, per un double che sa di storia. Ora i nerazzurri guardano al futuro con un certo ottimismo ed è anche il momento di programmare per la società. Si pensa alla permanenza di calciatori importanti e anche di acquisti da fare in sede di calciomercato, ma prima c’è un altro tassello da mettere a posto, quello che riguarda la dirigenza. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Stando a quanto riportato da Nicolò Schira su X, sta lavorando per il rinnovo di Piero Ausilio e Dario Baccin (due dei maggiori artefici nella costruzione di questa squadra) fino al 2029. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ausilio e Baccin per un futuro di qualità: l’Inter lavora al rinnovo fino al 2029

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