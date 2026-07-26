Benjamin Pavard è tornato all’Inter dopo il prestito all’Olympique Marsiglia e ora cerca di convincere il nuovo allenatore a mantenere il suo posto in squadra. Il difensore ha un mese di tempo per dimostrare il suo valore e influenzare le decisioni sul suo futuro. La società non ha ancora annunciato se rimarrà o se sarà ceduto sul mercato. La situazione rimane in bilico, con Pavard che si impegna a mostrare il suo livello.

di Francesco Aliperta Pavard torna in nerazzurro e prova a giocarsi le sue chance: il difensore vuole convincere Chivu per restare all’Inter. Resta ancora tutto da decifrare il futuro di Benjamin Pavard, rientrato ufficialmente alla base dopo la parentesi in prestito all’ Olympique Marsiglia. Il difensore francese, non riscattato dal club transalpino che ha deciso di non esercitare l’opzione d’acquisto fissata a 15 milioni di euro, è tornato a disposizione della dirigenza e sarà regolarmente impiegato da Cristian Chivu nella prima amichevole estiva della squadra nerazzurra. Già il 10 luglio scorso, in occasione delle visite di idoneità al CONI, il centrale aveva manifestato apertamente la propria volontà: «Se mi vogliono, resto». 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Il futuro di Benjamin Pavard all’Inter: tra permanenza e mercato, un mese per convincere Chivu

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Il futuro di Benjamin Pavard possibili sviluppi e scambi

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