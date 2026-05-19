Pavard Inter quale sarà il futuro del difensore francese? I pro e i contro della sua possibile permanenza in nerazzurro

Dopo un’esperienza in prestito al Marsiglia, il difensore francese potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Inter. La società sta valutando se proseguire con il suo ingaggio o cercare alternative per la linea difensiva. La sua eventuale permanenza porterebbe vantaggi come l’esperienza internazionale e la versatilità tattica, ma anche alcuni rischi legati alla continuità e agli infortuni. La decisione sarà presa nei prossimi mesi, in vista delle prossime sessioni di mercato.

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