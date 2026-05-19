Pavard Inter quale sarà il futuro del difensore francese? I pro e i contro della sua possibile permanenza in nerazzurro
Dopo un’esperienza in prestito al Marsiglia, il difensore francese potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Inter. La società sta valutando se proseguire con il suo ingaggio o cercare alternative per la linea difensiva. La sua eventuale permanenza porterebbe vantaggi come l’esperienza internazionale e la versatilità tattica, ma anche alcuni rischi legati alla continuità e agli infortuni. La decisione sarà presa nei prossimi mesi, in vista delle prossime sessioni di mercato.
di Francesco Aliperta Pavard Inter, il difensore francese torna in nerazzurro dopo l’annata al Marsiglia: i pro e i contro della sua possibile permanenza. Il calciomercato dell’Inter si preannuncia caldissimo anche sul fronte dei rientri dai vari prestiti. Benjamin Pavard rientra all’Inter dopo l’esperienza annuale vissuta con la maglia dell’ Olympique Marsiglia. Il difensore transalpino pare vorrebbe fortemente restare a Milano per mettersi a disposizione di Cristian Chivu, ma la dirigenza sembra orientata a fare cassa, inserendo il calciatore nella lista dei partenti. La sua stagione in Ligue 1 è stata comunque positiva, avendo collezionato 32 presenze totali e 1 gol, dimostrando una buona continuità fisica. 🔗 Leggi su Internews24.com
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