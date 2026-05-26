Massolin vuole convincere Chivu | il futuro del centrocampista è all’Inter

Notizia in breve

Massolin si è recato in un incontro con Chivu per discutere del suo futuro. Durante l'incontro, ha cercato di convincerlo a scegliere l’Inter come prossima squadra. La conversazione si è concentrata sulle opportunità offerte dal club e sul ruolo che il centrocampista potrebbe avere nella squadra. Nessun dettaglio sulle risposte di Chivu o sulle decisioni prese durante l'incontro.