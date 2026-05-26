Massolin vuole convincere Chivu | il futuro del centrocampista è all’Inter
Massolin si è recato in un incontro con Chivu per discutere del suo futuro. Durante l'incontro, ha cercato di convincerlo a scegliere l’Inter come prossima squadra. La conversazione si è concentrata sulle opportunità offerte dal club e sul ruolo che il centrocampista potrebbe avere nella squadra. Nessun dettaglio sulle risposte di Chivu o sulle decisioni prese durante l'incontro.
Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Tra i volti nuovi che si raduneranno alla Pinetina, c’è grande curiosità intorno a Yanis Massolin, il giovane centrocampista francese classe 2002. Il mediano transalpino vuole giocarsi le sue carte fino in fondo e non ha nessuna intenzione di fare semplicemente da comparsa. Il giocatore arriverà all’Inter in estate, pronto a farsi valutare da Cristian Chivu, che deciderà il suo futuro durante il ritiro precampionato. Le rivelazioni del Corriere dello Sport sul futuro di Massolin. Il ragazzo non dà per scontato di finire poi altrove, convinto di poter convincere lo staff tecnico a trattenerlo a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com
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