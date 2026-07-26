Quattro giorni per scoprire che leggere può davvero fare la differenza. Tornerà in autunno, dal 22 al 25 ottobre, “Un Naviglio di Libri“, il festival dedicato a bambini, ragazzi e famiglie che, arrivato alla terza edizione, si prepara a trasformare Cernusco in una grande piazza della lettura. Un appuntamento promosso dal Comune insieme a La Poltrona Rossa Ets, con la direzione artistica di Claudia Fachinetti, che negli ultimi anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso. Patrocinano il Comune e la Fondazione Geronimo Stilton. Il tema scelto per il 2026 è “Leggere è un superpotere“: perché tra le pagine di un libro si possono attraversare mondi sconosciuti, allenare la fantasia, imparare a guardare gli altri con occhi diversi e trovare nuove chiavi per affrontare la realtà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il festival dei libri per ragazzi: "Leggere è un super potere"

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