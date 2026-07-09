cinque libri da leggere per affrontare la crisi dei 30 anni

Cinque libri sono stati segnalati come utili per affrontare la crisi dei 30 anni. La fase, spesso definita di transizione, coinvolge chi si trova tra la giovinezza e l’età adulta, e può comportare sentimenti di incertezza e confusione. La selezione include titoli che trattano temi come l’identità, le scelte di vita e le sfide di questa età. La lista mira a offrire strumenti di riflessione e supporto a chi si trova in questa fase di passaggio.

Roma, 9 luglio 2026 – Trent’anni, si sa, possono essere un’età complicata. Chi si trova ad affrontare la terza decina della propria esistenza vive, infatti, in una sorta di limbo: è il più grande tra i giovani ma anche il più inesperto tra gli adulti. I 30, inoltre, sono il decennio dei veri cambiamenti: relazioni più strutturate, convivenze, matrimoni, figli, lavoro che decolla (oppure no), un periodo di grandi rivoluzioni che può anche tradursi in un momento di crisi. La fortuna è che questo sconvolgimento ha toccato quasi tutti coloro che hanno attraversato il passaggio dai 20 ai 30 e che, per questo, anche la letteratura ha spesso affrontato la questione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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LA RIVOLUZIONE LIBERALE: Gerardo Nicolosi, Luca Tedesco, Francesco Tesio

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