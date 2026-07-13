Sono stati annunciati i libri consigliati per l'estate 2026, comprendendo romanzi brevi, saggi, opere più lunghe e sequel. La lista include diversi generi e lunghezze, pensati per vari gusti. La scelta si rivolge a lettori di tutte le età, con titoli che spaziano tra narrativa, saggistica e continuazioni di serie già avviate. La selezione mira a offrire opzioni per diversi momenti di lettura durante la stagione estiva.

La lettura non è solo un piacevole passatempo: ha veri e propri effetti benefici sulla salute e sull'umore. Leggere aiuta a rilassarci, allena la memoria e la capacità di concentrazione. In questo senso, è il modo migliore per far riposare la mente assuefatta agli schermi, alle notifiche costanti, al doomscrolling sui social e alle mail che arrivano a tutte le ore. Non importa quanto tempo si abbia a disposizione: abbiamo scelto i libri da leggere quest'estate in base al genere e alla lunghezza. Dai romanzi da divorare in un weekend, ai gialli che vi terranno con il fiato sospeso fino al viaggio di ritorno a casa. Senza dimenticare tutti i libri lunghi comprati e mai aperti, messi da parte in attesa delle ferie: è il loro momento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I libri da leggere nell'estate 2026: romanzi brevi, saggi, libri lunghi e sequel

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LIBRI DA LEGGERE NEL 2026

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