Un uomo di 29 anni indiano è stato arrestato a Birmingham, nel Regno Unito, in relazione al duplice omicidio avvenuto a Covo. La fuga, durata tre mesi, si è conclusa con il fermo. La polizia ha identificato il sospettato come presunto responsabile dell’omicidio avvenuto nel tempio Sikh. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore. La polizia britannica ha confermato di aver preso in custodia l’uomo senza ulteriori dettagli.

COVO (Bergamo) La fuga, durata tre mesi, si è conclusa a Birmingham, nel Regno Unito. Svolta sul duplice omicidio di Covo: Gurjant Singh, indiano, 29 anni, è stato arrestato dalle autorità britanniche con l’accusa di essere l’esecutore materiale del duplice omicidio di Rajinder (raggiunto da 7 colpi, 4 alla testa) e Gurmit Singh (6 colpi, due al capo) e del tentato omicidio di Suchet Singh. I fatti risalgono alla notte del 17 aprile, alla vigilia della solenne festività tradizionale del Vaisakhi, sul piazzale esterno del tempio sikh Gurudwara Mata Sahib Kaur Ji di Covo. Quella sera, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il killer era arrivato poco prima di mezzanotte a bordo di un’auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il duplice omicidio al tempio Sikh. Presunto killer preso a Birmingham

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Duplice omicidio di Covo: le immagini dell'agguato

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Svolta nel duplice omicidio fuori dal tempio sikh di Covo: arrestato a Birmingham il presunto assassinoIl sospettato del duplice omicidio avvenuto il 17 aprile davanti al centro culturale sikh a Covo è stato arrestato a Birmingham.

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Indiani uccisi fuori dal tempio Sikh, il ricercato arrestato nel Regno Unito. Ora attende l'estradizione. Il duplice omicidio ad aprile in provincia di Bergamo #ANSA x.com

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Duplice omicidio davanti al tempio sikh di Covo, arrestato a Birmingham il presunto killerIl 29enne di origine indiana era ricercato dalla notte del 17 aprile. È accusato anche del tentato omicidio di una terza persona. Ora è in attesa della procedura per la consegna all’Italia. ecodibergamo.it