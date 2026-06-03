Kevin De Bruyne può lasciare la squadra con un’offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro. Il quotidiano Il Mattino riporta che questa possibilità dipende dalla valutazione del club. Inoltre, le dichiarazioni dell’ex centrocampista su un ex allenatore non sono state accolte favorevolmente dal presidente della squadra. Non ci sono dettagli su eventuali trattative in corso o sulle motivazioni specifiche dietro questa decisione.

Con un’offerta di 10-15 milioni, Kevin De Bruyne può andar via. A scriverlo è il quotidiano Il Mattino con Pino Taormina che aggiunge: “le parole su Conte non sono piaciute neppure al patron azzurro”. De Bruyne vuole decidere come deve giocare il Napoli. Parole, diciamolo, da calciatore (non c’è altro da aggiungere), il professor Trombetti sul Napolista le ha definite da Maramaldo. Uno che parla dopo, in maniera anche eccessiva e fuori luogo. In un’intervista dal Belgio ha posto condizioni sulla sua permanenza a Napoli, il Napoli deve giocare come piace a lui che peraltro qui ha offerto pochissimo (quasi nulla) del suo repertorio. Avrà anche giocato in una posizione sbagliata, in una squadra che si difende troppo, ma uno come lui, anche giocando in una posizione poco gradita, non dovrebbe calciare in curva da posizione molto favorevole. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le parole di De Bruyne non sono piaciute a De Laurentiis: per 10-15 milioni, può andar via

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