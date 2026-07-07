De Laurentiis | In Italia si guarda poco al successo In America ho imparato impresa e marketing

Due gemelle nate prematuri sono state sottoposte a una nuova tecnica chiamata “co-bedding”, che le ha tenute insieme nel reparto neonatale. Questa pratica, ancora poco diffusa, mira a favorire il benessere dei neonati. Nel frattempo, un vulcanologo ha evidenziato che sui Campi Flegrei il rischio di eruzioni è elevato e che ci sono stati errori significativi nella comunicazione delle emergenze.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina “Storie di tutti i giorni. Racconti di donne”: a Nocera Inferiore la presentazione del volume contro la violenza di genere EUG Salerno 2026, conto alla rovescia: oltre 4. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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