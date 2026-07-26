il direttore palmieri trattative in corso presto nuovi arrivi

Il direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, ha annunciato che sono in corso trattative per nuovi acquisti. La squadra ha concluso il ritiro a Ronzone, dove Palmieri è stato intercettato da Sky. Ha aggiunto che presto arriveranno altri giocatori, ma senza fornire dettagli sui nomi o le tempistiche. La squadra continua a lavorare sul mercato per rafforzare la rosa.

Il direttore sportivo neroverde Francesco Palmieri, intercettato da Sky in quel di Ronzone, dove ieri il Sassuolo ha chiuso il ritiro, ha detto la sua sia su quanto accaduto al fantasista del Sassuolo ("ci siamo attivati per capire, ci siamo interfacciati con il ragazzo, ma aspettiamo che gli organi competenti facciano il loro percorso") ammettendo come, in questa fase, bisogna aspettare anche che il mercato prenda quota. I nomi sul taccuino sono diversi – i più ricorrenti Van Der Brempt del Como e lo svincolato Acerbi per la difesa, Maldini dell’Atalanta per la trequarti, Bowie del Verona per l’attacco – e numerosi sono gli esuberi e le incognite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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