La Sangiovannese sta lavorando per rafforzare la rosa prima dell’inizio della preparazione estiva, prevista per il 3 agosto. Il direttore sportivo ha dichiarato che ci saranno presto nuovi arrivi per completare il team. La squadra si sta concentrando sul mercato, con l’obiettivo di avere una formazione competitiva pronta a disputare il prossimo campionato di Eccellenza. La rosa attuale si avvicina alla sua composizione definitiva.

SAN GIOVANNI La Sangiovannese accelera sul mercato e punta ad arrivare all’inizio della preparazione estiva, fissata per il 3 agosto, con una rosa già in larga parte definita e pronta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza. Le trattative portate avanti dal direttore sportivo Egidio Bicchierai e dallo staff azzurro stanno entrando nella fase decisiva e nelle prossime ore potrebbero arrivare annunci importanti. A confermarlo è lo stesso tecnico Lamberto Magrini, che ha fatto il punto della situazione. "Per quelli che sono i nostri obiettivi stiamo cercando di portare a San Giovanni giocatori che sposino appieno il progetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sangio, Magrini guarda avanti: "Presto ci saranno nuovi arrivi"

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