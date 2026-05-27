Le trattative per il rinnovo del contratto di un calciatore a Roma sono in corso, con un accordo atteso fino al 2027. Un delegato è rimasto in città per finalizzare i dettagli dell'intesa. La gestione fisica del giocatore potrebbe incidere sui termini del nuovo contratto, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su come. La trattativa coinvolge anche aspetti legati alle condizioni fisiche del calciatore e alle modalità di trattamento.

? Punti chiave Chi è il delegato rimasto a Roma per chiudere l'accordo?. Come influirà la gestione fisica del giocatore sul nuovo contratto?. Perché Ryan Friedkin deve incontrare personalmente il rappresentante di Dybala?. Quali bonus economici sono previsti per il talento argentino?.? In Breve Stipendio annuo previsto tra 2 e 2,5 milioni di euro più bonus.. Carlos Novel gestisce i colloqui a Roma mentre Ryan Friedkin deve incontrare il delegato.. Gasperini sottolinea l'importanza del giocatore per il progetto Champions League 2026-2027.. Trattative avviate da diverse settimane per gestire la gestione fisica del calciatore.. La Roma punta a blindare Paulo Dybala con un rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 2027, mentre le trattative tra il club e l’entourage del calciatore procedono spedite nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, piano Dybala: trattative in corso per il rinnovo al 2027

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