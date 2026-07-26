Un romanzo appena pubblicato racconta la storia di Tessa, una ragazza che vive con la nonna perché sua madre, tossicodipendente, si trova in una comunità. La narrazione si apre con il viaggio nel passato di Tessa, che rivive momenti della sua infanzia e della sua famiglia, evidenziando la distanza tra i sogni di un tempo e la realtà attuale. La storia si concentra sulle difficoltà di una giovane che cerca di affrontare un presente complicato.

Cara Giulia, torno ora dal viaggio nel tempo fatto con il tuo romanzo Un mondo soltanto, da poco uscito per NN Editore. Un tempo lungo una vita. Quella di Tessa che abita con la nonna perché la madre Beatrice, tossicodipendente, è in una comunità. Ci è entrata dopo un’overdose dalla quale si è salvata perché Tessa, che allora aveva dieci anni, è scesa dalla baracca in cui vivevano per cercare soccorso. A dieci anni Tessa sapeva già riconoscere i segnali. Un’abilità a schivare il pericolo che è tipica nei sopravvissuti: istinto di sopravvivenza. A metà degli anni ’90 Tessa ne ha sedici, e lascia la scuola nell’entroterra marchigiano per frequentare il liceo a Fano; l’istinto di sopravvivenza la dirige in un porto sicuro, l’amicizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il crollo degli ideali visto (stavolta) dai figli

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Despojado de tudo em sua vida passada, ele renasce para construir um império e derrotar seu chefe

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