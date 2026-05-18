I genitori di Alessio Catanzaro hanno assistito alla cattura del loro figlio, uno dei 35 italiani a bordo di una nave coinvolta in una missione umanitaria. La madre ha riferito di aver visto Alessio gettare il telefono in acqua prima di essere preso da forze israeliane. La famiglia ha dichiarato che il giovane si batteva per gli ideali in cui credeva e che il suo coinvolgimento è stato motivato da questi stessi principi. La cattura è avvenuta durante l'operazione condotta nel Mediterraneo.

Roma, 18 maggio 2026 – Mamma Luisa e papà Raimondo hanno assistito in diretta alla cattura del figlio Alessio Catanzaro, tra i 35 italiani a bordo della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Raimondo ci risponde al telefono con il cuore in gola. La barca Cactus su cui viaggiava suo figlio insieme ad altri 7 attivisti è una delle due barche battenti bandiera italiana, con una decina di connazionali, che al momento sarebbero state intercettate e abbordate questa mattina al largo delle coste cipriote. Si tratta della prima operazione delle forze israeliane condotta in pieno giorno in acque internazionali. Quattro navi militari dell'esercito della Marina israeliana con almeno sei mezzi veloci hanno iniziato a circondare le barche e ad abbordarle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, i genitori di Alessio Catanzaro: “L’abbiamo visto gettare il telefono in acqua, è stato catturato da Israele. Si batte per gli ideali a cui è stato educato”

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