Non intendo avere figli per i pochi soldi il crollo delle nascite e l’Italia degli over 50 senza figli I dati ISTAT
Nel 2025, il numero di nascite in Italia è sceso a 355 mila, registrando una diminuzione del 3,9 per cento rispetto all’anno precedente, secondo i dati dell’ISTAT. La frase di un individuo che afferma di non voler avere figli per motivi economici ha fatto notizia, mentre si evidenzia un trend di crollo delle nascite che riguarda anche la popolazione over 50 senza figli. La diminuzione delle nascite si accompagna a un invecchiamento generale della popolazione.
Nel 2025 le nascite in Italia sono scese a 355 mila unità, con un calo del 3,9 per cento rispetto all’anno precedente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Reborn, he stopped being a doormat and turned to the girl whod loved him for three years.
Sullo stesso argomento
Rapporto Istat 2026, crollano le nascite in Italia: figli per donna al minimo storicoL’Italia si conferma un Paese capace di resistere alle difficoltà economiche e internazionali, ma ancora segnato da profonde fragilità strutturali...
Figlio unico in Italia al 12%: nell’Unione Europea il 76,6% delle famiglie resta senza figli. I datiIl panorama domestico del nostro continente sta affrontando una trasformazione epocale, destinata a cambiare per sempre il volto delle nostre scuole.
Istat fotografa crisi nascite, in 6,6 milioni desiderano figli ma rinunciano ad averliNell'Italia con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini che desiderano. L'Istat segnala come tra i 9,8 milioni di persone tra i 18 e i 49 a ... lanazione.it
Cult Italia TV. . Non si può chiudere con un figlio per soldi facebook
Istat, 6,6 milioni di persone desiderano figli ma rinunciano ad averli (2)Per quasi 2,8 milioni di persone, cioè oltre quattro su dieci tra coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli, il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorat ... ansa.it