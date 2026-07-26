L’Unione Europea di Radiodiffusione ha annunciato un cambiamento nelle modalità di ripresa delle gare di atletica femminile in televisione. La decisione mira a modificare le inquadrature, evitando di mostrare parti del corpo delle atlete considerate troppo rivelatrici. La modifica deriva da una richiesta di sensibilità e rispetto, ma ha suscitato critiche su possibili limitazioni alla libertà di ripresa. La nuova normativa entrerà in vigore nei prossimi mesi.

È tutto un equilibrio sopra la follia. Adesso l’Unione Europea di Radiodiffusione ( Ebu ) ha deciso che bisogna cambiare il modo in cui vengono riprese in televisione le gare di atletica femminile. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di tutelare le atlete evitando inquadrature considerate irrispettose e ipersessualizzanti, al fine di garantire una maggiore concentrazione del pubblico sulle prestazioni sportive. Le linee guida per le riprese degli sport femminili. Così, negli ultimi giorni, sono state pubblicate delle vere e proprie linee guida per gli operatori di ripresa con tanto di immagini esplicative, le stesse che ridisegneranno il futuro della comunicazione riguardante le gare femminili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il corpo delle atlete non può essere un tabù: l’autogol delle riprese politicamente corrette

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