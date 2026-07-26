Il corpo delle atlete non può essere un tabù | l’autogol delle riprese politicamente corrette
L’Unione Europea di Radiodiffusione ha annunciato un cambiamento nelle modalità di ripresa delle gare di atletica femminile in televisione. La decisione mira a modificare le inquadrature, evitando di mostrare parti del corpo delle atlete considerate troppo rivelatrici. La modifica deriva da una richiesta di sensibilità e rispetto, ma ha suscitato critiche su possibili limitazioni alla libertà di ripresa. La nuova normativa entrerà in vigore nei prossimi mesi.
È tutto un equilibrio sopra la follia. Adesso l’Unione Europea di Radiodiffusione ( Ebu ) ha deciso che bisogna cambiare il modo in cui vengono riprese in televisione le gare di atletica femminile. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di tutelare le atlete evitando inquadrature considerate irrispettose e ipersessualizzanti, al fine di garantire una maggiore concentrazione del pubblico sulle prestazioni sportive. Le linee guida per le riprese degli sport femminili. Così, negli ultimi giorni, sono state pubblicate delle vere e proprie linee guida per gli operatori di ripresa con tanto di immagini esplicative, le stesse che ridisegneranno il futuro della comunicazione riguardante le gare femminili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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? Per troppo tempo lo sguardo sullo sport femminile ha raccontato il corpo delle atlete più della loro impresa. Ora qualcosa sta cambiando. Le nuove linee guida dell’Ebu (Unione Europea di Radiodiffusione), in collaborazione con European Athletics, chiedo facebook
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