Un nuovo protocollo europeo per le trasmissioni sportive elimina le inquadrature ravvicinate, gli zoom e le riprese dal basso durante le gare. Le regole mirano a ridurre le riprese sui corpi delle atlete e a focalizzarsi esclusivamente sulle loro performance atletiche. Questa modifica interessa le trasmissioni televisive di grandi eventi sportivi, dove si sostituiscono le immagini più intime con inquadrature più distanti e neutre.

L e inquadrature ravvicinate, gli zoom e i primi piani sui corpi delle atlete mentre gareggiano stanno per sparire dalla televisione. Oggi, questo modo di raccontare lo sport, che riguarda solo le sportive però, viene definitivamente messo da parte. Una nuova svolta, nata in Europa, promette di cambiare il modo in cui riprendere le gare in TV, eliminando le angolazioni maliziose per rimettere al centro solo il talento e la competizione. La ballerina di Sanremo contro Carlo Conti dopo la battuta sui jeans: «Mi ha sessualizzata. Si scusi» X Leggi anche › Succinte e sessiste: le atlete Usa contro la divisa Nike per le Olimpiadi Riprese tv delle atlete: stop al “male gaze”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un nuovo protocollo europeo ridisegna le regole della regia per i grandi eventi sportivi. Stop a zoom indiscreti e riprese dal basso per rimettere al centro solo il talento agonistico delle atlete

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