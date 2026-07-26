Il conflitto di interessi scuote i Colli Euganei | sotto esame gli incarichi del maxi ampliamento industriale nel Parco

Notizia in breve

Un professionista coinvolto nella valutazione tecnica di un ente pubblico è sotto esame per il suo ruolo nel maxi ampliamento industriale nel Parco dei Colli Euganei. La questione riguarda il possibile conflitto di interessi tra l’incarico di valutazione e l’attività legata all’ampliamento. La verifica si concentra sulla compatibilità delle due funzioni e sui rischi di parzialità. La situazione ha suscitato attenzione tra le autorità e le parti interessate.