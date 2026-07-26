Il conflitto di interessi scuote i Colli Euganei | sotto esame gli incarichi del maxi ampliamento industriale nel Parco
Un professionista coinvolto nella valutazione tecnica di un ente pubblico è sotto esame per il suo ruolo nel maxi ampliamento industriale nel Parco dei Colli Euganei. La questione riguarda il possibile conflitto di interessi tra l’incarico di valutazione e l’attività legata all’ampliamento. La verifica si concentra sulla compatibilità delle due funzioni e sui rischi di parzialità. La situazione ha suscitato attenzione tra le autorità e le parti interessate.
Può un professionista essere, allo stesso tempo, componente di una commissione di valutazione tecnica di un ente pubblico come il Parco dei Colli Euganei e contribuire all’estensione di un progetto industriale su cui deve essere espresso un giudizio di congruità ambientale e paesaggistica? Può uno studio di architettura redigere un piano di sviluppo aziendale in un comune com’è Torreglia, in provincia di Padova, per il quale gli stessi professionisti hanno seguito procedure urbanistiche? È bastato che una dozzina di cittadini, capeggiati dalla consigliera comunale di minoranza Maria Centrella, firmassero una serie di osservazioni critiche per far scoppiare il caso nel cuore di una delle zone paesaggistiche più belle del Veneto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Enorme magazzino industriale nel mezzo del Parco dei Colli Euganei, la protesta contro il progetto: “Lì vietate attività produttive”Un grande magazzino industriale è stato proposto in un’area all’interno del Parco dei Colli Euganei, una zona attualmente destinata a parco, spazi...
Parco dei Colli, via libera del Consiglio all’ampliamento: “Una visione chiara di tutela dell’ambiente”Il Consiglio comunale ha approvato lunedì 11 maggio l’ampliamento del Parco dei Colli, che ora passa all’ultimo passaggio dell’iter amministrativo.