Parco dei Colli via libera del Consiglio all’ampliamento | Una visione chiara di tutela dell’ambiente

Il Consiglio comunale ha approvato lunedì 11 maggio l’ampliamento del Parco dei Colli, che ora passa all’ultimo passaggio dell’iter amministrativo. La decisione riguarda l’estensione dell’area protetta verso la pianura, confermando l’intenzione di tutelare l’ambiente locale e preservare le aree verdi della zona. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza, mentre le opposizioni hanno espresso alcune riserve.

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