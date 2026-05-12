Parco dei Colli via libera del Consiglio all’ampliamento | Una visione chiara di tutela dell’ambiente
Il Consiglio comunale ha approvato lunedì 11 maggio l’ampliamento del Parco dei Colli, che ora passa all’ultimo passaggio dell’iter amministrativo. La decisione riguarda l’estensione dell’area protetta verso la pianura, confermando l’intenzione di tutelare l’ambiente locale e preservare le aree verdi della zona. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza, mentre le opposizioni hanno espresso alcune riserve.
Bergamo. La proposta di ampliamento del Parco dei Colli verso la pianura supera anche l’ultimo passaggio dell’iter comunale, con l’approvazione della delibera durante il Consiglio comunale di lunedì 11 maggio. Con il conferimento di ulteriori 3,5 milioni di metri quadrati – in gran parte collocati nell’anello verde che da est a ovest collega la città alle aree agricoli circostanti, il cosiddetto “Parco delle Piane Agricole” -, quasi metà del territorio comunale di Bergamo sarà sottoposto alle tutele dell’area protetta. Le nuove aree coinvolgono praticamente tutti i quartieri cittadini: dalla Trucca a Redona, passando per Loreto, Longuelo, Villaggio degli Sposi, Boccaleone, Campagnola, Colognola e Celadina.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie correlate
Leggi anche: Ampliamento del Parco dei Colli di Bergamo, confronto tra i Comuni interessati
Leggi anche: Bergamo, ampliamento del Parco dei Colli: +23% di superficie, città verde al 46%
Argomenti più discussi: Parco dei Colli, via libera del Consiglio all'ampliamento: Una visione chiara di tutela dell'ambiente; Parco dei Colli Euganei: un gioiello verde a pochi chilometri da Padova; Genzano, conferenza sul futuro dei Colli Albani: Da Parco Regionale a Parco Nazionale; BERGAMO: SABATO 9 MAGGIO ANTIFA BLOCK PARTY PER UNA CITTA’ LIBERA DA VECCHI E NUOVI FASCISMI.
La tramvia e gli animali nel Parco dei Colli: così la T2 cerca di evitare l’effetto barriera x.com
? Il gruppo Salviamo il parco dei Colli di Bergamo da più di vent’anni si oppone all’opera: Non intercetta il traffico e rovina una delle aree più belle della Lombardia. Si pensi all’allargamento a quattro corsie della Statale 470 facebook
Se doveste vivere in Italia e viaggiare spesso in aereo, dove scegliereste? reddit
Parco dei Colli, via libera del Consiglio all’ampliamento: Una visione chiara di tutela dell’ambienteApprovata la delibera per il conferimento al Parco dei Colli di Bergamo della cintura verde a sud della città. I dubbi dell'opposizione ... bergamonews.it