Enorme magazzino industriale nel mezzo del Parco dei Colli Euganei la protesta contro il progetto | Lì vietate attività produttive

Un grande magazzino industriale è stato proposto in un’area all’interno del Parco dei Colli Euganei, una zona attualmente destinata a parco, spazi per giochi, attività sportive e di aggregazione. La proposta ha suscitato una forte reazione da parte della comunità locale, che si oppone all’insediamento di strutture produttive in un’area così utilizzata per scopi ricreativi e ambientali. La questione riguarda il rispetto delle destinazioni d’uso previste dal piano regolatore e la compatibilità tra nuove costruzioni e l’ambiente naturale circostante.

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Un enorme magazzino industriale da far sorgere su un’area attrezzata destinata a parco, gioco, attività sportive e di aggregazione. Il progetto della società Luxardo, 80 anni dedicati alla produzione di liquori, divide Torreglia, un paese nel cuore del Parco dei Colli Euganei. È non solo un polmone verde nella provincia di Padova, ma anche un luogo che ospita ville di pregio architettonico (Villa Tolomei e Villa dei Vescovi), mentre ad alcuni chilometri di distanza si trova la famosa abbazia benedettina di Praglia. La popolazione è in subbuglio, ha raccolto un migliaio di firme e si prepara a dare battaglia a colpi di pareri e osservazioni critiche, mentre Luxardo difende il rispetto ambientale del progetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Enorme magazzino industriale nel mezzo del Parco dei Colli Euganei, la protesta contro il progetto: “Lì vietate attività produttive” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Powerful column of smoke covers Lviv as the industrial park buildings are destroyed! Sullo stesso argomento "L'abbazia di Praglia e il parco dei Colli Euganei"Viandanti DiVersi, guide ambientali escursionistiche, propongono un'escursione che coniuga natura, storia, arte e cultura, all'interno del primo... Villa Beatrice d’Este riapre a maggio: i nuovi loghi e il progetto di valorizzazione dei Colli EuganeiA un mese dalla riapertura, Villa Beatrice d’Este si sta preparando per accogliere nuovamente il pubblico. Enorme magazzino industriale nel mezzo del Parco dei Colli Euganei, la protesta contro il progetto: Lì vietate attività produttiveWashington, 16 mag. (Adnkronos) - Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo ... ilfattoquotidiano.it Manifestazione a Torreglia: No a nuove cementificazioni nel Parco dei Colli EuganeiNo a nuove cementificazioni nell'area del Parco. Fermiamo il nuovo assalto ai Colli Euganei! Il paesaggio è un bene comune, non un privilegio privato. Con questo slogan avevano invitato i cittadini ... rainews.it