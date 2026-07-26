Il Como ha introdotto un nuovo protocollo nelle giovanili per ridurre i contatti con la testa durante gli allenamenti e le partite. La misura fa seguito a una decisione di limitare i colpi di testa tra i giovani calciatori, con l’obiettivo di tutelare la loro salute. La modifica riguarda le modalità di esercitazione e le attività praticate, con l’intento di prevenire eventuali infortuni legati ai colpi alla testa. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società.

2026-07-25 13:59:00 Il web è in trepidazione: Lui Come il 1907 ha implementato a nuovo protocollo nella sua cava a ridurre gli impatti con la testa E tutelare la salute dei suoi calciatori più giovani. Il circolo italiano limiterà progressivamente le intestazioni durante allenamenti e partite, mentre potenzierà altri aspetti come la tecnica, le decisioni e il gioco con la palla. I bambini sotto i dieci anni non potranno andare a capo né nella formazione né nelle riunioni. Nelle categorie successive, Questa azione sarà introdotta gradualmente con palline leggere e un numero massimo di ripetizioni per sessione. Anche il Mi piace eviterà esercizi inutili prima e dopo le partite e garantirà che il le palline non sono eccessivamente gonfiate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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