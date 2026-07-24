Il club di calcio ha annunciato un nuovo protocollo per il settore giovanile, limitando i colpi di testa per i giovani calciatori. La misura mira a ridurre gli impatti evitabili e a tutelare la salute dei ragazzi durante gli allenamenti e le partite. La decisione si basa sulla volontà di mettere al primo posto la protezione dei giovani calciatori, adottando regole più restrittive rispetto al passato.

Como, 24 luglio 2026 – Il Como 1907 introduce un nuovo percorso per il settore giovanile con regole specifiche sulla gestione dei colpi di testa, l'obiettivo di ridurre gli impatti evitabili e proteggere il benessere dei ragazzi. La filosofia del club lombardo è chiara: nelle fasce d'età più basse maggiore spazio al pallone, alla tecnica individuale, alla capacità di leggere il gioco e prendere decisioni, rinviando l'introduzione strutturata del colpo di testa a quando i giovani saranno più pronti dal punto di vista fisico e tecnico. "La priorità? Proteggere i ragazzi” . "Proteggere i ragazzi deve essere una priorità", ha spiegato Raphaël Varane, membro del Board of Education del Como 1907, sottolineando la necessità di regole chiare e di un insegnamento progressivo della tecnica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La svolta del Calcio Como, meno colpi di testa per il settore giovanile: “Proteggere i ragazzi deve essere la priorità”

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