Sì ai colpi di testa, ma dagli undici anni in su. È la vera e propria rivoluzione che il Como ha deciso di introdurre nella propria Academy per "tutelare la salute dei giovani calciatori". Una decisione che arriva sulla scorta di una serie di ricerche scientifiche, che hanno evidenziato l'impatto potenzialmente devastante che può avere l'esposizione a continui colpi sulla fronte. Anche se si tratta semplicemente di indirizzare verso la porta un pallone di massimo 450 grammi., Non si tratta di linee guida, né di atteggiamenti consigliati. Si tratta bensì di un rigido divieto che la società lariana, qualificata in Champions League per la prossima stagione, ha deciso di imporre nel suo vivaio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Tgcom24.mediaset.it - Stop ai colpi di testa, a Como arriva la rivoluzione per le giovanili: "Per la loro salute" | Quali sono i rischi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHOCK: IL FRATELLO MAGGIORE DI DIABLITO FA UNA DEDICA A MIA SORELLA PER CONQUISTARLA MA SONO GELOSO

Notizie e thread social correlati

Calcio: svolta Como, stop ai colpi di testa in allenamento fino ai 12 anniIl Como ha deciso di sospendere i colpi di testa negli allenamenti dei giovani fino ai 12 anni.

Perché il Como vieta i colpi di testa nel settore giovanile, le regole dai 10 ai 13 anni: i rischi e cosa dicono gli studi scientificiIl Como ha stabilito di vietare i colpi di testa nel settore giovanile per i ragazzi tra i 10 e i 13 anni.

Temi più discussi: Calcio: svolta Como, stop ai colpi di testa in allenamento fino ai 12 anni; Como, stop ai colpi di testa nelle giovanili: Varane spiega la scelta clamorosa; No a colpi di mano sulle competenze dei CdL; Bagarre sull’esclusività per i medici Ssn. Forza Italia punta allo stop al vincolo. Anaao: Nessun colpo di mano, pronti allo stato di agitazione.

IL SOLE 24 ORE * ITALIA: CALCIO: SVOLTA COMO, STOP AI COLPI DI TESTA IN ALLENAMENTO FINO AI 12 ANNI x.com

Calcio: svolta Como, stop ai colpi di testa in allenamento fino ai 12 anniSvolta del Como per ridurre i colpi di testa negli allenamenti dei giovanissimi: il club conferma oggi un nuovo percorso per tutta l’Academy sulla gestione del colpo di testa, ... msn.com

IL SOLE 24 ORE * ITALIA: CALCIO: SVOLTA COMO, STOP AI COLPI DI TESTA IN ALLENAMENTO FINO AI 12 ANNISvolta del Como per ridurre i colpi di testa negli allenamenti dei giovanissimi: il club conferma oggi un nuovo percorso per tutta l’Academy sulla gestione ... agenziagiornalisticaopinione.it

Ashling Rekindled - aiutami a far salire il potere reddit