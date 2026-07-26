ISTIA D’OMBRONE Francesco Arca ad Istia d’Ombrone con " Allacciate le cinture " e il cine-furgone di " Schermi Cinema Multipiazza ". Si conclude oggi, all’ex campo sportivo, la tre giorni toscana della rassegna cinematografica itinerante ideata dall’attore e regista Mauro Lamanna, per tornare a portare vita e cultura nei luoghi periferici e negli spazi abbandonati del Paese, promossa dall’associazione Divina Mania insieme ad alcuni importanti partner e sostenitori. L’evento, in origine in programma in piazza delle Mura, è stato spostato nel terreno di gioco sulla strada vicinale le Conce. Alle 20.30, nel borgo maremmano, Francesco Arca presenterà il film "Allacciate le cinture", di Ferzan Özpetek (2014), che lo vede protagonista al fianco di Kasia Smutniak. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cinema itinerante saluta. Gran finale con Arca

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