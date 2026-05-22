Downton Abbey saluta il pubblico con Il Gran Finale

Da 361magazine.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio andrà in onda il Gran Finale di Downton Abbey, segnando la conclusione della serie. Dopo diversi anni di trasmissioni e un pubblico fedele, la produzione televisiva si appresta a terminare le sue vicende. La conclusione della serie rappresenta l’epilogo di una storia che ha coinvolto molte generazioni di spettatori, portando a una fine ufficiale dopo un percorso lungo e ricco di eventi.

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In onda domenica 24 maggio. Dopo anni di successi, passioni e trasformazioni, Downton Abbey si prepara a chiudere definitivamente il sipario. Arriva infatti su Sky Cinema in prima TV Downton Abbey – Il Gran Finale, ultimo capitolo della saga dedicata alla famiglia Crawley e alla storica tenuta inglese che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Il film debutta domenica 24 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand, compresa la versione in 4K. Diretto da Simon Curtis e scritto da Julian Fellowes, creatore della serie originale premiata agli Emmy, il film riporta in scena il cast storico guidato da Hugh Bonneville, Michelle Dockery ed Elizabeth McGovern, insieme a molti dei volti più amati della serie, da Laura Carmichael a Jim Carter, Brendan Coyle e Joanne Froggatt. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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