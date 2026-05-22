Downton Abbey saluta il pubblico con Il Gran Finale

Domenica 24 maggio andrà in onda il Gran Finale di Downton Abbey, segnando la conclusione della serie. Dopo diversi anni di trasmissioni e un pubblico fedele, la produzione televisiva si appresta a terminare le sue vicende. La conclusione della serie rappresenta l’epilogo di una storia che ha coinvolto molte generazioni di spettatori, portando a una fine ufficiale dopo un percorso lungo e ricco di eventi.

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In onda domenica 24 maggio. Dopo anni di successi, passioni e trasformazioni, Downton Abbey si prepara a chiudere definitivamente il sipario. Arriva infatti su Sky Cinema in prima TV Downton Abbey – Il Gran Finale, ultimo capitolo della saga dedicata alla famiglia Crawley e alla storica tenuta inglese che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Il film debutta domenica 24 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand, compresa la versione in 4K. Diretto da Simon Curtis e scritto da Julian Fellowes, creatore della serie originale premiata agli Emmy, il film riporta in scena il cast storico guidato da Hugh Bonneville, Michelle Dockery ed Elizabeth McGovern, insieme a molti dei volti più amati della serie, da Laura Carmichael a Jim Carter, Brendan Coyle e Joanne Froggatt. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Downton Abbey saluta il pubblico con Il Gran Finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Downton Abbey, il gran finale della saga arriva su Sky: ecco quandoDownton Abbey, una delle saghe più amate dagli spettatori di tutto il mondo, è giunta al capitolo finale: l’ultimo episodio dedicato alla storia... Downton Abbey: il gran finale arriva su Sky, tutto quello che devi sapereGli appassionati di Downton Abbey si preparano a salutare per l’ultima volta la famiglia Crawley. Downton Abbey – Il Gran Finale arriva su Sky e NOW: il capitolo conclusivo della saga debutta il 24 maggioL’universo di Downton Abbey si prepara a salutare definitivamente il pubblico con Downton Abbey – Il Gran Finale, il film che chiude la lunga storia della famiglia Crawley e della servitù della celebr ... corrieredellosport.it Downton Abbey – Il gran finale su Sky Cinema: torna la serie e gli altri film su SkyUn ultimo, emozionante capitolo per una delle saghe più amate dal pubblico di tutto il mondo. Arriva su Sky Cinema in prima TV Downton Abbey – Il gran finale, il film che chiude la storia della nobile ... teleblog.it