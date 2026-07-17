Guardiola si sfila a ore l' annuncio per il nuovo ct | è corsa a due per la panchina azzurra
Pep Guardiola ha annunciato di non voler più essere candidato per il ruolo di commissario tecnico della nazionale. A poche ore dall'annuncio ufficiale, si delineano due candidati principali per la panchina azzurra. La decisione di Guardiola lascia spazio a una competizione tra due allenatori, entrambi considerati possibili scelte per la guida della squadra nazionale. La selezione avverrà nei prossimi giorni.
Pep Guardiola si sfila in moto naturale dalla corsa per diventare commissario tecnico della nazionale. Il sogno proibito della Figc diventa un miraggio: "Mentalmente non mi manca nulla", ha detto il 55enne catalano in un'intervista all'azienda legata al mercato delle criptovalute Okx, riferendosi ai ritmi della vita da allenatore, "ho deciso di fermarmi anche per prendermi un po' più cura di me stesso. Voglio vedere molto di più i miei figli, mio padre ha 95 anni ed è ancora qui. Io non sono più giovane e la prospettiva cambia un po'"., Voglia di staccare e non di tornare in panchina, quindi: "Amo il mio lavoro, ma c'è un momento in cui senti di doverti prendere una pausa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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