Bologna il corteo per Fakir degenera | scontri tra antagonisti e polizia

Il corteo a Bologna per chiedere giustizia sulla morte di Fakir si è concluso con scontri tra antagonisti e polizia. La manifestazione, partita con un tono di dolore e richiesta di verità, ha poi degenerato in momenti di tensione tra i partecipanti e le forze dell’ordine. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti. La protesta si è svolta senza incidenti all’inizio, ma si è intensificata nel corso della giornata.

La manifestazione nata per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir è iniziata nel segno del dolore della famiglia, ma si è conclusa con momenti di forte tensione tra antagonisti e forze dell’ordine. A Bologna, dopo il presidio in piazza Nettuno, una parte dei partecipanti si è diretta verso la Prefettura e la Questura, dove sono esplosi gli scontri. Il 42enne di origini marocchine è morto domenica al Pilastro durante un intervento della polizia. La Procura di Bologna ha avviato accertamenti per chiarire le circostanze del decesso, inserendo nel procedimento due agenti del commissariato Bolognina e quattro sanitari presenti sul posto. 🔗 Leggi su Laverita.info

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