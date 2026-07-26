Il caprone Muschio, scomparso dal Rifugio Chico Mendes di Campi Bisenzio il 18 luglio, è stato trovato morto e smembrato in un campo. La polizia ha avviato un’indagine senza ancora identificare i responsabili. La scomparsa dell’animale aveva suscitato preoccupazione tra i volontari del rifugio. Le autorità stanno verificando eventuali telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni.

La storia del caprone Muschio è finita nel modo più tragico e macabro. Scomparso dallo scorso 18 luglio dal Rifugio Chico Mendes di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, l’animale è stato ritrovato morto, fatto a pezzi in mezzo a un campo. Lo fanno sapere i volontari del rifugio in un comunicato. Dopo un’intensa attività di ricerca che ha coinvolto volontari, cittadini e sostenitori, i resti dell’animale sono stati ritrovati in un posto praticamente inaccessibile. Una sorta di tugurio, chiuso da un cancello con un lucchetto, ma con un foro nella recinzione che circonda tutta l’area. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, i carabinieri e il Comune di Campi Bisenzio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il caprone Muschio è stato ammazzato e fatto a pezzi: era scomparso dal Rifugio per animali Chico Mendes di Campi Bisenzio

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