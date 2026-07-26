Il burro è stato a lungo considerato dannoso per il cuore, accusato di favorire l’ostruzione delle arterie e l’aumento di peso. Tuttavia, recenti studi indicano che il consumo moderato non avrebbe effetti negativi, purché si tenga sotto controllo la quantità ingerita. La sua presenza nella dieta è quindi possibile, purché si mantenga un equilibrio e si evitino eccessi. La discussione sulla sua reale influenza sulla salute cardiovascolare continua a essere oggetto di analisi scientifica.

Per decenni il burro è stato il capro espiatorio delle nostre paure alimentari: accusato di intasare le arterie e far ingrassare, è stato progressivamente bandito dalle tavole in nome della prevenzione cardiovascolare. Un ampio studio recente ribalta questa convinzione, non trovando alcuna correlazione significativa tra il consumo di burro e l’insorgenza di malattie cardiache. Bastano 10 grammi al giorno per godere dei suoi benefici senza pesare sulla dieta. "Il burro non va bandito dalla tavola, ma dosato con criterio. Una porzione di 10 grammi apporta circa 72 kcal e regala vitamine liposolubili A, D, E e K2, preziose per vista, ossa e sistema immunitario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il burro non fa male al cuore, basta sapere quanto mangiarne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

To Escape Paparazzi, The Superstar Pressed Close To A Girl — His Heart Raced!

Notizie e thread social correlati

«Fa male sapere che è stato un poliziotto a lanciare il lacrimogeno». Parla il tifoso ferito al derby Torino-Juve: «Ho rischiato la vita»Un tifoso ferito durante il derby Torino-Juventus ha dichiarato di aver atteso con ansia l’identificazione dell’aggressore.

Victoria dice basta: “Mi sono ritirata. Il mio corpo fa male”. L’ex campionessa chiude definitivamente la porta al wrestlingVictoria ha annunciato il ritiro dal wrestling, spiegando di sentirsi troppo dolorante per continuare.

Argomenti più discussi: Crookie croissant: anatomia di un ibrido che fa arricciare il naso ai puristi; I 13 migliori brunch di Madrid per goderti una mattinata senza fretta.

Il burro non fa male al cuore, basta sapere quanto mangiarneUno studio smonta il legame tra burro e malattie cardiovascolari: forse è ora di far pace con questo alimento tanto amato quanto temuto ... msn.com

Baklava con non troppo burro, grazie mille x.com

Il burro spalmabile va bene senza frigorifero per un weekend? reddit

Burro di arachidi: fa bene o fa male? L’approfondimento di Öko-TestPer prima cosa, il burro di arachidi si ottiene tostando e frullando le arachidi fino a ottenere una purea, che può essere liscia (‘creamy’ o ‘smooth’) oppure granulosa (‘crunchy’). Oltre al burro, si ... ilfattoalimentare.it