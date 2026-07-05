Fa male sapere che è stato un poliziotto a lanciare il lacrimogeno Parla il tifoso ferito al derby Torino-Juve | Ho rischiato la vita

Un tifoso ferito durante il derby Torino-Juventus ha dichiarato di aver atteso con ansia l’identificazione dell’aggressore. Ha riferito di aver rischiato la vita e di essere rimasto colpito da un lacrimogeno lanciato da un poliziotto. La Squadra Mobile di Torino ha confermato di aver identificato l’autore dell’episodio. La vittima ha espresso dolore nel sapere che l’agente fosse un membro delle forze dell’ordine.

«Aspettavo questa notizia da un po’ di giorni. Sapevo che gli investigatori della Squadra Mobile di Torino sarebbero riusciti a identificare chi mi aveva colpito. Ora sono più sollevato, soprattutto dal punto di vista morale. Quello che, però, mi lascia più perplesso è che a ferirmi sia stato un agente di polizia ». Parla con un filo di amarezza Marco Leonardo Basoccu, il commercialista trentaseienne originario di Casale Monferrato che il 24 maggio scorso, prima del derby Torino-Juventus, è stato gravemente ferito alla testa da un lacrimogeno lanciato – secondo la procura del capoluogo piemontese – da un poliziotto ad altezza uomo. Dopo aver trascorso giorni tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Molinette, oggi il suo percorso di recupero continua, seppure lentamente. 🔗 Leggi su Open.online

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Cosa vuol dire essere un poliziotto

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Chiesto l’arresto di un poliziotto per il tifoso ferito al derby Torino-Juve: secondo la procura ha sparato un lacrimogeno ad altezza uomoLa procura ha chiesto l’arresto di un agente di polizia per il ferimento di un tifoso durante il derby Torino-Juventus del 24 maggio.

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