Victoria ha annunciato il ritiro dal wrestling, spiegando di sentirsi troppo dolorante per continuare. L’ex campionessa ha deciso di smettere definitivamente, abbandonando il ring. Negli ultimi anni, molte figure di spicco nel settore sono tornate a competere dopo aver annunciato il ritiro, ma Victoria ha scelto di chiudere la carriera senza più ripensamenti. La sua decisione è stata comunicata pubblicamente, senza indicazioni su eventuali future attività legate al wrestling.

Negli ultimi anni il wrestling ha abituato il proprio pubblico a ritorni clamorosi, rientri inaspettati e leggende capaci di rimettere gli stivali ai piedi anche dopo aver annunciato il ritiro. Per questo motivo, ogni volta che una storica protagonista torna a parlare del proprio futuro, l’attenzione degli appassionati si riaccende inevitabilmente. Questa volta, però, non c’è spazio per interpretazioni. Victoria, conosciuta dai fan della TNA anche con il nome di Tara, ha confermato che la sua carriera da wrestler è definitivamente conclusa. Un’affermazione chiara, diretta e priva di qualsiasi apertura a un possibile ultimo match, destinata a spegnere le speranze di chi immaginava un suo ritorno sul ring dopo le numerose reunion che la WWE ha proposto negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Victoria dice basta: “Mi sono ritirata. Il mio corpo fa male”. L’ex campionessa chiude definitivamente la porta al wrestling

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Ai DramaThey Mocked the River God… Not Knowing He Was a Thousand-Year Demon Lord.

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