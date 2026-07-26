il bologna a piccoli passi batte i greci con due regali ma viene via da valles con una valigia di dubbi

Notizia in breve

Il Bologna ha vinto la partita contro una squadra greca, ma con due errori difensivi che hanno facilitato il risultato. La squadra ha mostrato difficoltà nella fase offensiva e nella manovra, ancora poco fluida. La partita si è giocata a Valles, in Alto Adige. La trasferta ha lasciato alcuni dubbi sulla condizione del team, che sta attraversando un periodo di transizione tra il metodo di gioco dell’allenatore precedente e quello attuale.