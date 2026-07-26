Il Bologna a piccoli passi Batte i greci con due regali Ma viene via da Valles con una valigia di dubbi
Il Bologna ha vinto la partita contro una squadra greca, ma con due errori difensivi che hanno facilitato il risultato. La squadra ha mostrato difficoltà nella fase offensiva e nella manovra, ancora poco fluida. La partita si è giocata a Valles, in Alto Adige. La trasferta ha lasciato alcuni dubbi sulla condizione del team, che sta attraversando un periodo di transizione tra il metodo di gioco dell’allenatore precedente e quello attuale.
dall’inviato VALLES (Bolzano) Le vie del gol? Ancora intasate. Così come la manovra, che resta un parto complicato. Tutto da mettere in conto nel non facile passaggio da un Bologna (quello di Italiano) all’altro (quello made in Tedesco). Eppure un altro step di crescita dopo l’incoraggiante 1-1 con l’Heidenheim di mercoledì ieri era lecito attenderselo: e invece, sul piano della prestazione, c’è stato un passo indietro. Ci si può parzialmente consolare con un dato di fatto: il 2-0 all’Iraklis di Walter Mazzarri, neopromosso nella serie A greca, è la prima vittoria dei rossoblù in stagione. Vero, ma come ci è arrivato ieri il Bologna? Faticosamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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