bologna una partenza a fari spenti da questa sera la squadra a valles ma tedesco ha bisogno di garanzie

Da questa sera, la squadra sarà a Valles, con la partenza a fari spenti. Il tecnico chiede garanzie prima di confermare la rosa, composta principalmente dai giocatori della scorsa stagione e da alcuni giovani della Primavera. La formazione rimane invariata rispetto all’anno passato, con poche novità rispetto all’estate. La squadra si prepara alla nuova stagione senza grandi annunci ufficiali, mantenendo un profilo basso.

Anno nuovo, vecchio Bologna. Ma in questa storia la data di nascita non c’entra. C’entra piuttosto l’identità dell’organico rossoblù che questo pomeriggio salirà a Valles: stesse facce della scorsa stagione, più la solita, e quasi sempre passeggera, iniezione estiva di promettenti virgulti della Primavera. Troppo poco, in ogni caso, per cominciare a lavorare compiutamente sulla fisionomia del Bologna che verrà. Nel giorno della sua presentazione Domenico Tedesco pose l’accento sull’estrema sincerità delle promesse fattegli dal club nella fase del corteggiamento. E’ legittimo immaginare che gli stessi dirigenti gli avessero anche, se non promesso, almeno prospettato l’eventualità di cominciare la stagione senza quegli innesti necessari a dare linfa, fin da subito, al nuovo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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