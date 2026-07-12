La caccia all’orsacchiotto al parco si trasforma in incubo | bambini e famiglie trovano una valigia con un cadavere dentro Arrestati due uomini con l’accusa di omicidio

Nel parco di Rochester, nel Kent, alcune famiglie hanno scoperto una valigia tra i cespugli, al posto di un giocattolo. Dentro, un cadavere. Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di omicidio. La scena ha suscitato paura tra i presenti, soprattutto tra bambini e genitori. La polizia ha sequestrato la valigia e avviato le indagini. Nessun dettaglio sulla vittima o sui moventi è ancora stato reso noto.

Caccia all’orsacchiotto da brividi per decine di famiglie e bambini al Borstal Recreation Ground di Rochester, nel Kent, in Inghilterra. Tra i cespugli del parco, al posto di un peluche nascosto da qualche vicino di casa, alcuni residenti hanno trovato una valigia. Dentro, un cadavere. La caccia all’orsacchiotto è un’usanza nata nel Regno Unito (e diffusa poi anche negli Stati Uniti) durante i primi lockdown del 2020: le famiglie mettevano un orsacchiotto di peluche alla finestra di cas a, così che i bambini, durante le passeggiate consentite, potessero “cacciarli” con lo sguardo, contarli, divertirsi in sicurezza mentre tutto il resto era fermo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Caccia alle alzavole. Hunting for teals.À caça de marrecos-azuis.Çamurcun av. Caza de cercetas.

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