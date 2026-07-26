Il Bbc Grosseto ha vinto la prima partita contro il Crocetta con il punteggio di 19-8 al settimo inning, mantenendo vive le speranze di salvezza. La seconda sfida della serie si è disputata nella notte, senza ulteriori dettagli sui risultati.

BASEBALL Il Bbc Grosseto risale dall’inferno e stravince la prima gara contro il Crocetta (19-8 al 7° inning) e tiene vive le speranze di salvezza. Ieri notte si è infatti disputata la seconda sfida della serie. Nella prima gara i biancorossi sono partiti malissimo (6 punti del Crocetta al secondo assalto), ma i biancorossi, sorretti a dovere da un Robles che ha dato tutto quello che aveva nel braccio, hanno segnato la bellezza di 19 punti sui malcapitati lanciatori del Crocetta Parma ribaltando l’iniziale svantaggio che pareva una montagna altissima da scalare. E invece i biancorossi, hanno preso il sopravvento su Montanari e Bonvini, i due lanciatori partenti degli emiliani, che nulla hanno potuto su un lineup finalmente all’altezza della sua fama. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Bbc ci crede ancora. Spazzato via il Crocetta

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