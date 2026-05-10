serie a1 gold bbc finalmente un sorriso battuto il crocetta parma

Nel campionato di Serie A1 Gold, il Bbc Grosseto ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione battendo la Crocetta Parma con il risultato di 2-1. La partita è stata decisa da una buona prestazione del lanciatore italo-argentino Federico Robles, che ha contribuito a portare a casa il successo. La squadra toscana ha colpito nel momento decisivo con due valide, conquistando così un risultato importante per il loro percorso stagionale.

C’è voluta una grande prestazione del lanciatore italo-argentino Federico Robles, e due valide al momento giusto, per regalare al Bbc Grosseto la prima gioia della stagione (2-1 il finale) sul diamante della Crocetta Parma. I grossetani, che hanno messo insieme sei valide, sono passati in vantaggio nel corso del terzo attacco, grazie al doppio a destra di Luciani e un altro doppio di Niccolò Funzione che ha fatto segnare il compagno. Il line-up del Bbc ha sofferto la qualità dei lanci di Montanari. Il rientrante Mariani viene poi colpito, ruba la seconda e segna il 2-0 con il singolo in mezzo agli esterni di Grant, un giocatore che sta risultando sempre più funzionale per il team grossetano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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