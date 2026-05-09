Il fratello MAGA del Papa e il gelo con il suo amico Trump Louis Prevost ci crede ancora | Hanno tanto in comune lui è fatto così

Louis Prevost, fratello maggiore del Papa, si dice ancora convinto che i rapporti tra l’ex presidente e il pontefice possano migliorare, sottolineando che hanno molte cose in comune. Prevost, noto sostenitore di alcune posizioni politiche di matrice conservatrice, commenta il rapporto tra i due senza nascondere un certo ottimismo, anche se i segnali recenti indicano un clima di distanza e incomprensioni.

Se c’è un grande ottimista che migliorino i rapporti tra Donald Trump e papa Leone XIV, questo è Louis Prevost, fratello maggiore del pontefice. Veterano della Marina americana stabilitosi in Florida e ancora convinto sostenitore del presidente americano, è convinto che fra Trump e il Pontefice ci siano più affinità di quanto si creda. «Penso che Trump e Leone XIV abbiano più in comune di quanto la maggior parte delle persone possano immaginare», dice al quotidiano spagnolo Abc, nell’intervista raccolta dal corrispondente da Roma Javier Martínez-Brocal. Louis Prevost non ha mai nascosto le sue simpatie per il mondo Maga. Posizione che non sembra essere cambiata granché anche dopo gli attacchi di Trump a suo fratello: «Mi piace considerare il presidente Trump come un amico».🔗 Leggi su Open.online

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