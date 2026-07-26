Il Bando sull' Impiantistica Sportiva annualità 2026 promosso dalla Regione Toscana
Il Tennis Club Anghiari ASD ha comunicato i risultati del Bando sull'Impiantistica Sportiva 2026 promosso dalla Regione Toscana. La notizia è stata diffusa il 26 luglio 2026. Il bando riguarda finanziamenti per interventi su strutture sportive e si rivolge a enti e associazioni del territorio. La Regione Toscana ha pubblicato le graduatorie e le eventuali assegnazioni di fondi.
Arezzo, 26 luglio 2026 – Nota del Tennis Club Anghiari ASD in merito ai risultati del Bando sull'Impiantistica Sportiva, annualità 2026, promosso dalla Regione Toscana. «Il Presidente del Tennis Club Anghiari ASD e il Consiglio Direttivo dell’associazione ritengono necessario commentare l'esito negativo ottenuto dal Progetto presentato dal Comune di Anghiari inerente l’area Tennis partecipando al Bando sull'Impiantistica Sportiva promosso dalla Regione Toscana di cui alleghiamo i seguenti collegamenti: Avviso Bando: Decreto n.5098 del 09-03-2026- Allegato A.pdf https:share.googleYLmS4A46zaAhKhLym Esito delle graduatorie: pubblicate nel sito della Regione Toscana il 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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