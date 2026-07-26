Il Bando sull' Impiantistica Sportiva annualità 2026 promosso dalla Regione Toscana

Notizia in breve

Il Tennis Club Anghiari ASD ha comunicato i risultati del Bando sull'Impiantistica Sportiva 2026 promosso dalla Regione Toscana. La notizia è stata diffusa il 26 luglio 2026. Il bando riguarda finanziamenti per interventi su strutture sportive e si rivolge a enti e associazioni del territorio. La Regione Toscana ha pubblicato le graduatorie e le eventuali assegnazioni di fondi.