Il Comune di Lucignano ha ottenuto un finanziamento di 400 mila euro dalla Regione Toscana tramite il Bando Impiantistica Sportiva 2026. La somma sarà utilizzata per la riqualificazione dell’area sportiva comunale di Porta Murata.

Arezzo, 18 luglio 2026 – Il Comune di Lucignano si è aggiudicato il finanziamento previsto dal Bando Impiantistica Sportiva 2026 della Regione Toscana, ottenendo un importante contributo che consentirà di realizzare il progetto di riqualificazione dell'area sportiva comunale di Porta Murata. L'intervento, del valore complessivo di 400 mila euro, sarà finanziato per il 95% dalla Regione Toscana, mentre il restante 5% sarà cofinanziato dall'Amministrazione comunale. Il progetto prevede il completo rinnovamento dei due impianti sportivi esistenti, che saranno adeguati per ospitare un maggior numero di discipline, insieme alla riqualificazione degli spazi esterni con la realizzazione di una nuova viabilità pedonale e carrabile, restituendo alla cittadinanza un'area moderna, sicura e maggiormente fruibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucignano si aggiudica il bando regionale per l'impiantistica sportiva: 400 mila euro per il nuovo polo di Porta Murata

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