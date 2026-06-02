Libri Gratis 2026 2027 | al via il bando della Regione Toscana

La Regione Toscana ha aperto il bando per il progetto Libri Gratis 20262027. Le domande devono essere presentate tra il 3 e il 30 giugno 2026.

Arezzo, 2 giugno 2026 – Libri Gratis 2026202 7: al via il bando della Regione Toscana Domande dal 3 al 30 giugno 2026. L'Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino i nforma le famiglie che la Regione Toscana ha pubblicato il bando “Libri Gratis” per l'anno scolastico 20262027, misura finalizzata a sostenere le spese per l'acquisto dei libri di testo degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il contributo è rivolto agli studenti residenti in Toscana, di età inferiore ai 24 anni, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.800 euro, iscritti per l'anno scolastico 20262027 a scuole secondarie di primo o secondo grado, statali o paritarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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