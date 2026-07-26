Ieri in Campania | delitto Esposito confessa il tunisino fermato

Ieri in Campania si è verificato un omicidio a Mugnano del Cardinale, dove il sospettato tunisino fermato ha confessato l’omicidio di una persona identificata come Esposito. Nella stessa notte, a Mugnano del Cardinale, il presidente del Consiglio comunale è stato aggredito con una mazza da baseball.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 25 luglio 2026. Avellino. Violenta aggressione nella notte tra venerdì e sabato a Mugnano del Cardinale, dove il presidente del Consiglio comunale, Salvatore Masucci, è stato brutalmente colpito con una mazza da baseball. (LEGGI QUI) Benevento. Ancora un incidente causato dall’attraversamento di un cinghiale. Stavolta a farne le spese è stato un motociclista, rimasto ferito dopo essersi trovato l’animale davanti alla moto senza alcuna possibilità di evitarlo. (LEGGI QUI) Caserta. La Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, al termine di indagini... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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