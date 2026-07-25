Delitto Esposito | fermato un 26enne tunisino accusato dell’omicidio del giornalista

Notizia in breve

Un uomo tunisino di 26 anni è stato arrestato e accusato dell’omicidio di un giornalista. L’arresto è avvenuto nella notte dopo due giorni di indagini e ricerche. Le forze dell’ordine hanno eseguito il fermo in una zona residenziale. La polizia ha confermato che l’indagine è ancora in corso e che l’arrestato è stato portato in commissariato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’omicidio.