Delitto Esposito | fermato un 26enne tunisino accusato dell’omicidio del giornalista

Da anteprima24.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo tunisino di 26 anni è stato arrestato e accusato dell’omicidio di un giornalista. L’arresto è avvenuto nella notte dopo due giorni di indagini e ricerche. Le forze dell’ordine hanno eseguito il fermo in una zona residenziale. La polizia ha confermato che l’indagine è ancora in corso e che l’arrestato è stato portato in commissariato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’omicidio.

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Tempo di lettura: 3 minuti Nella tardissima nottata di ieri, si è conclusa dopo due giorni di particolarmente articolate ricerche, la complessa attività d’indagine volta all’individuazione e al successivo rintraccio del soggetto ritenuto responsabile dell’omicidio del giornalista 53enne Luigi Esposito, avvenuto lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli. Le attività investigative coordinate da questo ufficio e condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno svolte nei giorni successivi all’omicidio, con grande riserbo, avevano consentito di individuare quasi subito un soggetto di nazionalità tunisina, 26enne, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, come persona certamente presente sul luogo dell’omicidio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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