Il 26enne tunisino senza fissa dimora, sospettato dell’omicidio del giornalista Luca Esposito, ha confessato il delitto. La confessione è arrivata dopo un tentativo di fuga e l’arresto. Le prove decisive sono state un’impronta trovata sulla scena e i tabulati telefonici che collegano il sospettato al momento dell’omicidio. Il giornalista aveva 53 anni.

Ha confessato il 26enne tunisino senza fissa dimora, sospettato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, 53 anni, all’anagrafe Luigi. Dopo un tentativo di fuga, è stato fermato e ha deciso di parlare. Il corpo di Esposito, carbonizzato, è stato ritrovato domenica notte in una zona di campagna a Eboli (Salerno). Il 26enne, una volta rintracciato nella notte e condotto presso gli uffici del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, ha deciso di raccontare l’accaduto e nel corso di un interrogatorio condotto dal Pubblico ministero, che ha coordinato fin dalle prime le indagini, in presenza del difensore, ha reso un’ampia confessione spiegando le ragioni del gesto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Delitto del giornalista Luca Esposito, confessa il 26enne tunisino fermato: decisiva un’impronta e i tabulati telefonici

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Giornalista Luca Esposito carbonizzato a Eboli, confessa l'omicidio un giovane tunisino fermato

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