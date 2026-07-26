La Polizia ha identificato i primi due aggressori coinvolti nell'aggressione di una studentessa di 26 anni avvenuta giovedì sera nel Parco Rossani di Bari. Le forze dell'ordine hanno raccolto testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui motivi dell'aggressione. Le indagini continuano per identificare eventuali altri partecipanti e chiarire le circostanze dell'evento.

AGI - Svolta nelle indagini sull'aggressione subita giovedì sera da una studentessa universitaria di 26 anni nel Parco Rossani di Bari. La Polizia locale ha identificato due persone maggiorenni ritenute coinvolte nel violento pestaggio della giovane, che ha riportato la frattura scomposta del setto nasale e una lesione della parete dell'orbita oculare, con una prognosi di 40 giorni. Le indagini e la denuncia a Bari. L'identificazione è arrivata nell'ambito dell'attività investigativa avviata d'ufficio subito dopo l'episodio. Gli agenti hanno raccolto i primi elementi utili alla ricostruzione dei fatti e, entro 24 ore dall'aggressione, hanno trasmesso una dettagliata informativa all'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Identificati i primi due aggressori della studentessa picchiata a Bari

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Aurora Marine Veteran Attacked By Student Mob And Then Police Threatened Him Not The Kids

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