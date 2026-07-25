Una studentessa coinvolta in un episodio di violenza a Bari ha dichiarato di voler visionare il video per comprendere le cause dell’aggressione. Ha espresso il desiderio di non rivedere i momenti della violenza stessa, ma di analizzare eventuali fattori che possano averla preceduta. La ragazza ha affermato di voler capire se la propria condotta abbia innescato la reazione. La richiesta arriva nel contesto di un’indagine in corso sulla vicenda.

"Voglio vedere non i momenti della violenza, quelli non li voglio vedere mai più. Ma voglio rivedere il video per capire le cause. Spero di vedere un mio gesto che possa giustificare tutto quello che ho subito", ha detto Giuditta D'Elia, 26 anni universitaria, che è stata picchiata per aver chiesto di usare i bagni pubblici ed è uscita dall'ospedale con una prognosi di 40 giorni. Giovedì le telecamere a Bari nel parco Rossani hanno ripreso tutta l'aggressione. "Una bambina ha iniziato a inondarmi di acqua con una pistola ad acqua tubolare, tipo da spiaggia", ha continuato. L'addetta ai bagni pubblici, madre della stessa bambina, ha lasciato fare ma poi ha reagito con violenza quando la 26enne aveva allontanato sua figlia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Bari, la studentessa picchiata: "Voglio vedere il video solo per sapere se ho innescato io quella violenza"

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