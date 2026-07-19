Picchiata per un video su TikTok 14enne finisce in ospedale a Varese | identificati gli aggressori

Una ragazza di 14 anni è stata aggredita vicino al cimitero di Velate, a Varese, da un gruppo di coetanee. L'aggressione è avvenuta dopo la pubblicazione di un video su TikTok. La minorenne è finita in ospedale a seguito delle ferite riportate. Le forze dell'ordine hanno identificato le aggressori e ipotizzato per loro il reato di lesioni.

Una 14enne è stata picchiata nei pressi del cimitero di Velate a Varese da un gruppo di coetanee per un video pubblicato su TikTok. Identificate dalle forze dell'ordine, nei loro confronti è stata ipotizzata l'accusa di lesioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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