Mauro Icardi è diventato svincolato dopo aver interrotto il suo contratto con il Galatasaray, con il club turco che ha deciso di non rinnovare l’accordo. Attualmente si trova in Italia e il suo obiettivo è tornare in Serie A. La rottura con il club turco rappresenta una svolta nella sua carriera, che non era prevista fino a pochi mesi fa.

Rottura col Galatasaray e futuro da scrivere: Icardi svincolato si gode l’Italia, obiettivo rientro in Serie A. L’addio di Mauro Icardi al Galatasaray è uno di quei colpi di scena che pochi avrebbero immaginato fino a qualche mese fa. La trattativa per il rinnovo sembrava definita, poi il ribaltone: accordo saltato all’ultimo e bomber argentino svincolato a parametro zero. Oggi Icardi si sta godendo l’estate tra Milano e Como, dove possiede diverse proprietà, insieme alla compagna China Suarez, smentendo le voci di una rottura. E soprattutto in un Paese dove sogna di tornare a giocare. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Un futuro da scrivere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Icardi ora è svincolato: stop al rinnovo col Galatasaray, estate in Italia dove sogna il ritorno

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