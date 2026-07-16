Dopo quattro stagioni, l’attaccante ha lasciato il Galatasaray a parametro zero. L’addio è stato annunciato, e si ipotizza un possibile ritorno in Serie A, con alcune squadre di primo piano interessate al giocatore. Da quando è arrivato a Istanbul, ha segnato numerosi gol e ha conquistato il pubblico locale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o destinazioni future.

Dopo 4 stagioni con il Galatasaray, Icardi è pronto a ripartire magari da una delle big del campionato italiano che potrebbero vedere in lui una buona soluzione, visto il parametro 0 Fin dal suo arrivo ad Instabul, l’attaccante argentino è riuscito a conquistare il suo pubblico a suon di goal scrivendo una pagina di storia recente del Galatasary. Alla quale è riuscito a restituire l’amore ricevuto con le prestazioni sul campo che hanno permesso al club di vincere diversi trofei e vivere la magia delle grandi notti europee. Un parametro zero che potrebbe fare gola a diversi club di Serie A, soprattutto per la convenienza dell’operazione. L’argentino è, infatti,svincolato, e questo la renderebbe particolarmente vantaggiosa per i club interessati che dovrebbero sostenere solo il costo del cartellino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Icardi dice addio al Galatasaray a parametro zero: possibile il ritorno in Serie A

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Mauro Icardinin resmi olarak Galatasaray ile sözlemesi bitti

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