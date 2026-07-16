CdS – Il saluto del Galatasaray a Mauro Icardi | è giallo sul rinnovo saltato a Istanbul

Il Galatasaray ha inviato un messaggio di saluto a Mauro Icardi, ma resta incerto il futuro dell’attaccante. Sul rinnovo del contratto a Istanbul si sono aperti dei dubbi, con alcune fonti che indicano una trattativa in stallo. Nel frattempo, un’altra trattativa legata al mercato si è complicata: non ci sarà l’approdo di Elseid Hysaj al Lecce, nonostante le voci recenti che lo avevano indicato come possibile acquisto.

2026-07-16 09:26:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Niente Lecce per Elseid Hysaj (32), l’ex esterno albanese della Lazio che fino a due giorni fa sembrava poter essere una opzione plausibile per i salentini. Già da martedì sera, però, sono trapelati i primi dubbi. Per mettere in ordine le cose bisogna dire che il giocatore con il suo entourage cercava una soluzione che potesse garantirgli un posto piuttosto sicuro tra i titolari. Il Lecce si è interrogato molto su questo aspetto e avendo Danilo Veiga (23) in rosa non ha certamente potuto dare questo tipo di garanzia, preferendo a quel punto prendersi altro tempo per virare sul obiettivi diversi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Galatasaray Kaptan Mauro Icardi Sahnede!

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